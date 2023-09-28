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Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.