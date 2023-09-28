Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Kantar kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 DP 649 plakalı hafif ticari araç, 21 TE 898 plakalı minibüs ve 21 HD 633 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam