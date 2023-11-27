Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Makinistliğini M.K'nin yaptığı yük treni, Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LC 0494 plakalı otomobile çarptı.
Bir süre sürüklenen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam