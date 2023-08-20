Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: 13 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir yolcu otobüsü, refüje çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AD 868 plakalı yolcu otobüsü, Bismil ilçesi girişi Sanayi mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 18 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Yaşam