Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Refüje Çarptı: 13 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir yolcu otobüsü, refüje çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.