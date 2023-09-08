Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Diyarbakır'da seyir halindeki şehir içi taşımacılık yapan yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü tarafından yolcular tahliye edildi ve yangın söndürüldü.

DİYARBAKIR'da seyir halindeki şehir içi taşımacılık yapan yolcu otobüsü, alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu Seyrantepe Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 ANN 996 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüste hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.