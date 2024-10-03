Diyarbakır'da Yangından Mahsur Kalan 3 Yavru Kedi Kurtarıldı

DİYARBAKIR'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 3 yavru kedi kurtarıldı.

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 624'üncü Sokak'taki Aykut 3 Apartmanı'nın bodrum katında, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. İçeriden kedi seslerinin gelmesi üzerine yapılan kontrollerde, araba lastiği içerisinde mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 yavru kedi fark edildi. Ekipler, yavru kedilere su içirip ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp tedaviye alındı.