Diyarbakır'da uykuya dalan pikap sürücüsü kaza yaptı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken uykuya dalan pikap sürücüsü, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araç içerisinden çıkararak hastaneye sevk etti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken uykuya dalan pikap sürücüsü kaza yaparak yaralandı.
Kaza, Çınar ilçesi Aktepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 DD 104 plakalı pikap sürücüsü, seyir halindeyken uykuya daldı. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisine sıkışan sürücüyü çıkararak hastaneye sevk etti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam