Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Karaköprü mevkiinde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen tır ile otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralı 3 kişi olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.