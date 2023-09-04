Diyarbakır'da 25 yıldır taş fırında ekmek pişirerek aile geçimine katkıda bulunuyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaşayan Zeka Akdeniz, 25 yıldır eltisiyle birlikte işlettikleri taş fırında her gün yüzlerce ekmek pişiriyor. Her gün yaklaşık 20 ile 50 arası evin ekmeğini pişiren Akdeniz, fırında çalışarak aile geçimine katkı sağlıyor.

Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katındaki fırında haftanın 7 gününde ekmek pişirdiklerini söyleyen Zeka Akdeniz, fırında bir gün kendisi, bir gün eltisi Hayriye Akdeniz'in ekmek pişirdiğini ifade etti.

Pişirme başına yaklaşık 10 TL kazanç elde ettiklerini aktaran Zeka Akdeniz, ekmek hamurunu eliyle açtıktan sonra, yumurta sürüyor. Taş fırının ateşini titizlikle yakan Zeka Akdeniz, daha sonra ekmekleri bir bir pişirmek üzere fırın ateşine bırakıyor. Akdeniz, günde yaklaşık 200 ile 300 arası ekmek pişirdiklerini kaydetti.

Yazın kavurucu sıcağında da fırın ateşe başında ekmek pişiren Zeka Akdeniz, bu haliyle de kadınlara örnek oluyor. 25 yıldır bu işi yaptığını belirten Zeka Akdeniz, "Fırında ekmek pişiriyorum. Kadınların fırınıdır. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Evlendim, Dicle'ye geldim. 25 yıldır bu fırında ekmek pişiriyorum. Bu fırın, taş fırınıdır. Günde 200 – 300 ekmek pişiriyoruz. Onlar açıyor, yumurta sürüyor. Ben sadece pişiriyorum. Günde yaklaşık 250 ile 500 kilogram arası odun yakıyoruz. Bir gün ben, bir gün eltim işletiyor. Bir fırını 10 TL'ye pişiriyorum. Günde 20 ile 50'ye yakın evin ekmeğini yapıyoruz. Sabah 08.00'de başlıyoruz, akşam 18.00-19.00'a kadar çalışıyoruz. Fırının altını süpürüyorum. Ekmeğe şekil veriyorum, fırına atıyorum, pişiriyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam