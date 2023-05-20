Diyarbakır'da Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FNP 042 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Kantar Köprülü Kavşağı altında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.