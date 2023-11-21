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Diyarbakır'da sulama kanalına düşen köpek ve yavruları kurtarıldı

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Yaşam Haberleri
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sağanaktan etkilenip sulama kanalına düşen köpek ve 4 yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek koruma altına alındı.

DİYARBAKIR'da sulama kanalına düşen köpek ile 4 yavrusu, itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Bağlar ilçesi Yeşildallı Mahallesi'nde sağanaktan etkilenip, sulama kanalına düşen köpek ile 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kurtarılan köpekler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek koruma altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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