Diyarbakır'da Soğan Yüklü Tır Devrildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kontrolden çıkan soğan yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkan soğan yüklü tırın devrilmesiyle sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Harmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 72 DS 864 plakalı soğan yüklü tır yol kenarına devrildi. Durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır şoförünün hafif şekilde yaralandığı öğrenilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR