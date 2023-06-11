Diyarbakır'da Sıcaktan Bunalanlar Ağaç Gölgesinde Serinlemeye Çalıştı

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşmasıyla birlikte bunalanlar, park ve süs havuzlarına akın etti. Tarihi Anzele Parkı'na gidenler, ağaçların altına sığınarak serinlemeye çalıştı. Çocuklar ise yasak olmasına rağmen süs havuzuna atlayarak serinlemeye çalıştı. Sıcaklıkların haftaya daha da artacağı belirtiliyor.

DİYARBAKIR'da artan sıcaklardan bunalanlar ağaç gölgesine sığınıp, süs havuzlarında serinlenmeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte bunalanlar, park ya da süs havuzu kenarına gitti. Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'na gidenler, burada ağaçların altına sığındı. Tarihi parktaki süs havuzu da çocuklarla doldu. Yasak olmasına rağmen çocuklar, süs havuzuna atlayıp, serinlemeye çalıştı. Yaz aylarında serinlemek için tarihi parka geldiklerini belirten Mehmet Bayılmaz (12), Buraya gelip, eğleniyoruz. Havalar sıcak olduğu için terliyoruz ve buraya gelip, suya giriyoruz dedi. Parka arkadaşları ile geldiğini söyleyen Mehmet Abdi (9) de Buraya gelip, havuza atlıyoruz. Havalar sıcak olmaya başladı diye konuştu. Öte yandan kentteki sıcaklıkların haftaya daha da artacağı belirtildi. (DHA)