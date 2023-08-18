Diyarbakır'da Sıcaktan Bunalan Çocuklara Polislerden Dondurma İkramı

DİYARBAKIR'da günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girerek serinleyen yaklaşık 1000 çocuğa, trafik polisleri dondurma dağıttı.

Kentte etkili olan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, 20 Ağustos'a kadar bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini açıklarken, kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği kentte, Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı'na çoğu ebeveynleriyle gelen çocuklar süs havuzuna girerken, aileleri de ağaçların altında onları izledi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, süs havuzunda serinleyen çocuklara dondurma ikramında bulundu. Gün içerisinde yaklaşık 1000 çocuğa dondurma dağıtıldı. Çocuklar polis ekiplerine teşekkür etti. (DHA)