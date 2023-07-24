Diyarbakır'da sıcaklarda bunalan çocukları için römorku havuza çevirdi

Çocuklarının havuz isteğini kırmayan baba, pratik çözümle onları suyla buluşturdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 11 çocuk babası çiftçi Askeri Kaçmaz, sıcaktan bunalan çocukları için römorka branda geçirip havuza çevirdi.

Çınar ilçesi Aşağı Molla Ali köyünde ikamet eden Askeri Kaçmaz, 11 yıldır ailesiyle birlikte burada çiftçilik yapıyor. Kaçmaz, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, sıcaktan bunalan çocuklarının havuz isteğini kırmayarak traktör römorkuna branda geçirip su doldurarak havuza çevirdi.

Ailesiyle ile birlikte 11 senedir aynı yerde çiftçilik yaptığını belirten Kaçmaz, bu sene sıcakların bayağı arttığını söyledi. Termometrenin 40 derece gösterdiğini ama daha da üstü olduğunu ifade den Kaçmaz, çocuklarının suya alıştığını kaydetti.

Çocuklarının her sene bu vakitlerde 'baba bize havuz yap, yüzeceğiz' dediğini dile getiren Kaçmaz, "Bizde römork içine branda serip su dolduruyoruz. Hava sıcak, onlar giriyor. Ama fazla da bırakmıyoruz. Canları yanıyor. Termometre 40 gösteriyor bence 50 derece de vardır. Keşke hepimiz çocuklar gibi böyle eğlenebilsek. Kendimizce pratik bir çözüm bulduk" dedi.

Çocuklardan Kahraman Kaçmaz, havanın çok sıcak olduğunu aktararak, "Etrafımızda havuz ve su bulunmadığı için babam bize böyle bir yöntem buldu. Sıcak, biz de böyle serinliyoruz" diye konuştu.