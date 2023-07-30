Diyarbakır'da Serinlemek İçin Suya Giren Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için suya giren genç, dengesini kaybederek kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, gençin cansız bedenine ulaştı. Ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.