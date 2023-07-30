Diyarbakır'da Serinlemek İçin Suya Giren Genç Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için suya giren genç, dengesini kaybederek kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, gençin cansız bedenine ulaştı. Ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için suya giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgilere göre, Kaya köyü mevkiinde suya giren Hasan Kılıç (30), dengesini kaybederek suda kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, aramalar sonucu Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam