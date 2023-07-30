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Diyarbakır'da serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıktı

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde suya giren genç, dengesini kaybederek kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, gençin cansız bedenine ulaştı. Ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde suya giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Eğil ilçesi Kaya köyü mevkiinde suya giren Hasan Kılıç (30), dengesini kaybederek suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, aramalar sonucu Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Yaşam

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