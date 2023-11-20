Diyarbakır'da Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

DİYARBAKIR'da askeri lojmanın bahçesindeki ağaç, kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi'nde meydana geldi. Levent Askeri Lojmanları'nın bahçesindeki bir ağaç, etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle, bahçe duvarının üstünden, park halindeki 48 NZ 513 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde küçük çaplı hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağacın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Bu sırada bazı yayaların devrilen ağacın altından geçtiği görüldü. (DHA)