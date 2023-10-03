Diyarbakır'da restorasyon çalışması sırasında çökme: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi bir evde yürütülen restorasyon çalışması sırasında meydana gelen çökmede 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da restorasyon çalışmasının yürütüldüğü alanda meydana gelen çökmede, 2 kişi yaralandı.
Merkez Sur ilçesi Yenikapı Sokak'ta tarihi bir evde yürütülen restorasyon çalışması sırasında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çökme sırasında taşların isabet etmesi sonucu yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam