Diyarbakır'da Restorasyon Çalışması Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir tarihi evin restorasyon çalışması sırasında iç kısımda meydana gelen çökme sonucu 2 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'da, tarihi evin restorasyon çalışmasında iç kısımda meydana gelen çökme sonucu 2 işçi, yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Köprülü Sokak'taki tek katlı tarihi evde meydana geldi. Zemin katta yapılan restorasyon çalışması sırasında çökme oldu. Beton bloklarla birlikte, bodrum kata düşen isimleri öğrenilemeyen 2 işçi yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Restorasyon yapılan bölgede de çalışmalar durduruldu. (DHA)