Diyarbakır'da Polisler Çocuklara Dondurma İkram Etti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikram etti. Polisler, çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve serinlemek amacıyla süs havuzuna girenleri uyardı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklara dondurma ikram etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü kentte merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren ve dondurma ikramında bulunan polisler, serinlemek amacıyla süs havuzuna girenleri de uyardı, bu tip yerlerin tehlikelerine dikkat çekti.

Çocuklar da ekiplere teşekkür etti.