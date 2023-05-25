Diyarbakır'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildi
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Diyarbakır'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu. Olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.
Diyarbakır'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 araçta hasar oluştu.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Ağacın altında kalan park halindeki 21 ABY 732, 21 KH 229 ve 21 EA 483 plakalı araçlarda hasar oluştu.
Olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.
Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Yaşam