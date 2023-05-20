Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda otomobilin çarptığı yaya Veysel Deniz hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 YG 569 plakalı otomobil, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun otogar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Veysel Deniz'e (49) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Deniz'in cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Murat Başal - Yaşam