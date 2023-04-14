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Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 5 Yaralı

Yaşam Haberleri

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Bismil kara yolu Yuvacık Mahallesi mevkinde meydana geldi. 72 ABB 845 plakalı otomobil, sürücüsü M.C.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sürücü M.C.D. ile araçta bulunan U.T., Z.A., R.T., ve F.A. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü M.C.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Diyarbakır Jandarma Yaşam Haberler

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