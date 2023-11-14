Diyarbakır'da otomobil manda sürüsüne çarptı: 2 yaralı, 3 manda telef oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan manda sürüsüne otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 3 manda telef oldu.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Karacalar mevkiinde M. K. idaresindeki 72 DC 867 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan manda sürüsüne çarptı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan İ.Ç. yaralandı, 3 manda telef oldu. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Silvan DR. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili incelme başlatıldı. - DİYARBAKIR