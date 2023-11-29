Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında Alaattin Sevim ve yeğeni İshan Yalçın hayatını kaybetti. Kazanın ardından cenazeler Silvan ilçesinde defnedildi.
Kaza, dün Bismil ilçesi Tepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Savaş A. idaresindeki 21 AEH 480 plakalı otomobil ile Alaaddin Sevim idaresindeki 72 AZ 890 plakalı otomobil çarpıştı. Savaş A. yaralanırken, Alaaddin Sevimim kaza yerinde yeğeni İshan Yalçın ise kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Savaş A.'nın tedavisi sürerken, dayı ve yeğenin cenazeleri Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Silvan'ın kırsal Akçayır Mahallesi Pirhasan mezrasındaki aile kabristanında defnedildi. Alaaddin Sevim'in, yeğeni İshan Yalçın ile birlikte Mardin'in Savur ilçesinde oturan kızını ziyarete gittiği ve yolda kazanın yaşandığı bildirildi.