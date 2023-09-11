Diyarbakır'da Okula Giderken Yaralanan 12 Yaşındaki Çocuk

Diyarbakır'da okula giderken yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da okula giderken yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Elazığ Caddesi üzerindeki Forum AVM'nin karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki S.B., okula gitmek için arkadaşlarıyla yolun karşı tarafına geçmek istedi. Arkada kalan S.B., 06 BHN 952 plakalı pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.B., yakınları tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR