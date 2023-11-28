Diyarbakır'da odun toplarken dereye düşen kadın hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde odun toplarken dengesini kaybedip, dereye düşen Cemile Altınkılıç (57) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çermik ilçesi Aşağı Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Odun toplayan Cemile Altınkılıç, dengesini kaydedip, Aşağı Şeyhler Deresi'ne düştü. Altınkılıç'ın suya düşüp, akıntıya kapıldığını görenlerin ihbarıyla, bölgeye sağlık, jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada, Altınkılıç'ın cansız bedenine ulaştı. Altınkılıç'ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)