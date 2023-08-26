Diyarbakır'da motorcu damat ve arkadaşları düğünde kasklarını takıp doyasıya eğlendi
Diyarbakır'da motosiklet tutkunu damadın arkadaşları, düğün salonunda kasklarını takıp halay çekti. Damat, düğünde kaskını takıp doyasıya eğlendi. Davetlilerin şaşkınlıkla izlediği düğün motorlu konvoyla son buldu.
Diyarbakır'da motorcu damat ve arkadaşları düğünde kasklarını takıp doyasıya eğlendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da motosiklet sevdalısı damadın arkadaşları, düğün salonunda kasklarını takıp halay çekti. Damat, düğünde kaskını takıp doyasıya eğlendi.
Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda Hatice ve Enes Çelebi çiftinin düğününde motosiklet tutkunu damadın arkadaşları kasklarıyla düğün salonuna girdi. Halayın başlamasıyla motor sevdalısı damadın arkadaşları damadın kafasına kask takıp beraber doyasıya eğlendi.
Davetlilerin de şaşkınlıkla izlediği düğün motorlu konvoyla son bulurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.