Diyarbakır'da minibüs ile traktör çarpışması: 15 yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Çermik-Ergani kara yolunun Yolköprü mevkisinde plakaları belirlenemeyen Ramazan T. yönetimindeki minibüs ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen buğday yüklü traktör çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Yaşam