Diyarbakır'da minibüs devrildi: 14 yaralı
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Yaşam Haberleri
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen minibüs kazasında 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Ömer K. yönetimindeki 21 KN 016 plakalı yolcu minibüsü, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun 17'nci kilometresinde kontrolden çıkarak karşı yola geçip devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA / Yaşam