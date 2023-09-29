Diyarbakır'da Mimar Sinan Caddesi çift yönlü trafiğe açılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UKOME'nin aldığı kararla merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Galeria Sitesi bitişiğindeki Mimar Sinan Caddesi'ni çift yönlü araç trafiğine açacak.

Büyükşehir Beledşyesinden yapılan açıklamaya göre, UKOME'nin 27 Eylül 2023 tarihli toplantısında alınan kararla Elazığ Caddesinden Mimar Sinan Caddesi istikametine doğru yolun gidiş dönüş olarak 30 Eylül'de araç trafiğine açılması kararı alındı.

Toplantıda, Mimar Sinan Caddesinden Elazığ Caddesinde çıkan toplu taşıma araçlarının yolcu alıp indirebilmeleri için durak yerleştirilmesi kararlaştırıldı.