Diyarbakır'da mazgala sıkışan köpek ve sulama kanalına düşen eşek kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sulama kanalı mazgalına sıkışan köpek ile sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbarın değerlendirilmesiyle olay yerine sevk edilen ekipler, köpeği mazgaldan, vinci kullanarak sıpayı kanaldan çıkardı. Hayvanlar sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Diyarbakır'da mazgala sıkışan köpek ve sulama kanılan düşen eşek böyle kurtarıldı

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sulama kanalı mazgalına sıkışan köpek ile sulama kanalına düşen sıpa itfaiye ekipleri tarafından kurtartıldı.

Alınan bilgilere göre, dün Çınar ilçesinde Göksü Baraj çıkışında sulama kanalına sıkışan köpek ve yine sulama kanılan düşen sıpa için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar düştü.

İhbarın değerlendirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpeği mazgaldan, itfaiye eri sahip olduğu vinci ücretsiz getirerek sıpayı kanaldan çıkardı.

Kontrolleri yapılan hayvanlar yaşam alanlarına bırakıldı.