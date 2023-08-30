Diyarbakır'da Marketin Önünde Meydana Gelen Kazalar İşletme Sahibini Endişelendiriyor

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yol üzerinde bulunan marketin önünde sıklıkla meydana gelen kazalar nedeniyle işletme sorumlusu tedbir alınmasını istedi.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı'ndaki kavşakta sürücülerin bazen süratli, bazen de alkollü araç kullanmaları kazaya davetiye çıkartıyor. 30 Haziran gecesi de meydana gelen kazada 5 kişinin yaralanıp, 1 kişi hayatını kaybederken, sürücülerin kontrolünden çıkan araçlar ya kavşağa ya da markete dalıyor. Sık sık meydana gelen kazalar nedeniyle canlarının tehlikede olduğunu belirten market işletmecisi, duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

Yaşadıkları kaygıyı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan market sorumlusu Mustafa Karay, söz konusu noktada sürekli kazalar meydana geldiğini, bazen maddi, bazen de ölümle sonuçlandığını söyledi. Buradaki kazalarda bir yayanın öldüğünü belirten Karay, "Geçen hafta bir ailemiz yok oldu. Çoğu yoğun bakımda. İki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Bunun gibi sürekli kazalar oluyor. Gece bazen ürün indirirken ya da bir şeyler yaparken, mal sevkiyatı yaptığımızda dağıtımcılara diyoruz ki diğer taraflara geçin araba gelebilir. Artık buraya korkarak, endişelenerek geliyoruz. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne de başvuru yaptıklarını ifade eden Karay, "Burada her gece kaza oluyor, buraya nasıl bir çözüm bulalım. Bizi trafik denetlemeye yolladılar, oraya da dilekçe verdik, ama herhangi bir dönüş olmadı. Dün gece yine aynı şekilde kaza oldu. Sürekli de oluyor. Sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman, üzülerek bakıyoruz yorumları okuduğumuz zaman. Bizim market grubumuz var; müşteriler 'Biz oradan alışveriş yapmaktan korkuyoruz' diye yazıyorlar" şeklinde konuştu.

Çoğu kazaların alkolden olduğunu ileri süren Karay, "Bilmiyorum denetimler mi sıklıkla yapılmıyor, denetimleri daha sıkılaştırmaları mı lazım? Bu kavşağa bir çözüm bulmaları gerekiyor. Market sahibi olarak kendi bütçemizden buraya beton blok mu döşeyelim, karşı tarafa mı döşeyelim aklımıza bin bir türlü şey geldi. İnsanlar burada ölüyor. Bundan dolayı yetkililerin bize ses vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Kazalardan dolayı ciromuzda yüzde 30 düşüş var"

"Akşam 19.00-20.00 gibi eve gidiyorum, gece vardiyasında büyük ağabeyim kalıyor. Acaba bir şey olur mu? Telefon çalınca tedirgin oluyorum" diyen Karay, şöyle konuştu:

"Bazen gece çevrede oturan firmacı arkadaşlar arıyorlar. 'Ağabey, markette kaza mı oldu, markete araç mı girdi? diye soruyorum. 'Yok' diyorlar. Uyumaya devam ediyorum. Artık bünyemiz alıştı. Bizim ciromuzda yüzde 30 düşüş var. Sosyal medyada da üzücü yorumlar var. 'Ben bu marketten çok zorda kalmadıkça alışveriş yapmam', 'Geçen 2 araç girdi, '1 araç girdi' gibi yorumlar geliyor. 2 yıldır sürekli kaza oluyor ve herhangi bir önlem alınmıyor."

Dükkanının önündeki kavşaktan dolayı tedirgin olduğunu belirten tatlıcı esnafı Emin Eryılmaz da, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulunarak, "Kaç yıldır burada esnaflık yapıyorum. Buradaki kavşaktan çok rahatsız oluyoruz. Akşam eve gittiğimizde, araba sesi geldiğinde acaba dükkana mı girdi diye çok tedirgin oluyoruz. Ben eve gittikten sonra çocuklarım bakıyor. Acaba bir şey oldu mu diye geri geliyoruz. Bu kavşağa ilgililer tarafından önlem alınmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR