Diyarbakır'da Mangal Yangını: Çatı Katında Hasar Oluştu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan mangal yangını, itfaiye ekipleri ve bina sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında hasar meydana geldi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir apartmanın çatı katında yakılan mangal, yangına neden oldu. Yangın, bina sakinleri ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Fırat Mahallesi 210'uncu sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Çatı katında oturanların mangal yaktığı sırada, sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve bina sakinlerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu.