Diyarbakır'da mahsur kalan keçi yavrusu kurtarıldı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kayalıkların arasında sıkışan keçi yavrusu AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürüden ayrılan keçi yavrusu, çobanın ihbarı üzerine kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kayalıkların arasında sıkışan keçi yavrusunu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
Kırsal Yamaç Mahallesi'nde sürüden ayrılan keçi yavrusu kayalıkların arasında sıkıştı.
Çoban, keçiyi kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan keçi kurtarılarak, çobana teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Yaşam