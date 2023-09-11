Diyarbakır'da Kamyonun Çarptığı Çekici Yolcu Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı

DİYARBAKIR'da kamyonun çarptığı çekici yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ö.K. yönetimindeki 06 GC 3241 plakalı kamyon, U dönüşü yapan F.H. yönetimindeki 06 RZD 55 plakalı çekiciye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan çekici, Diyarbakır- İzmir seferini yapan A.D. yönetimindeki 35 BOP 190 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada araçların sürücüleri ile çekicide bulunan M.H., M.A.H. ve 1 yaşındaki İ.H. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)