Diyarbakır'da Kamyonet Devrildi, Büyükbaş Hayvanlar Yola Savruldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu içerisindeki büyükbaş hayvanlar yola savruldu. Kazada sürücü ve hayvanlar yara almadan kurtulurken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'da içerisinde büyükbaş hayvanların olduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonra büyükbaş hayvanlar yola savruldu.

Kaza, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Yaşar Kemal Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetin içerisindeki büyükbaş hayvanlar da yola savruldu. Sürücü ve büyükbaş hayvanlar kazadan yara almadan kurtulurken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükbaş hayvanlar yola kenarına alınırken, devrilen kamyonet itfaiye ekipleri tarafından düzeltilerek, vinç yardımıyla otoparka çekildi.