Diyarbakır'da kampta doğum günü sürprizi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Uyanış Gençlik Hazar Kampı'nda kadın izciler, arkadaşlarının doğum gününü karpuz üzerine bıraktıkları mum ile kutladı.

Diyarbakır'da kampta olan kadın izciler, arkadaşlarının doğum gününü karpuz üzerine bıraktıkları mum ile kutladı.

Kadın izciler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Uyanış Gençlik Hazar Kampı esnasında gönüllü izci Zeynep Altıntaş'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

28 yaşına basan Altınaş'a, karpuza bırakılan mumlar dilek tutularak üfletildi. Sürpriz doğum gününe şaşan Altınaş, arkadaşlarına sarılarak teşekkür etti. - DİYARBAKIR