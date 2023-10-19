Diyarbakır'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde inşaattan düşen işçi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Zeki Gül (45), dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Gül, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR