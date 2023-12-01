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Diyarbakır'da İnşaat Demiri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

1 Aralık 2023 13:14 Son Güncelleme: 13:16 Abone Ol

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir inşaat demiri Ramazan Alanko'nun üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Yapılan kontrolde Alanko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.