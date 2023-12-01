Diyarbakır'da İnşaat Demiri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir inşaat demiri Ramazan Alanko'nun üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu. Yapılan kontrolde Alanko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde üzerine inşaat demiri düşen adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Bismil Üçyol mevkiinde sahibi olduğu beton boru üretim fabrikasında inşaat alanını kontrol eden Ramazan Alanko'nun (53), üzerine inşaat demiri düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alanko'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi işlemlerini ardından Alanko, Dicle ilçesinde aile mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR