Diyarbakır'da Güvercin Oteli'nde Klimalı Ortamda Serinleyen Binlerce Güvercin

Diyarbakır'da bulunan Güvercin Oteli'nde kalan binlerce güvercin, açılan klima ve su dolu leğenler sayesinde sıcak havada serinliyor. Otomobil fiyatına satılan güvercinlerin bakımı ve hizmeti ise en iyi şekilde sağlanıyor.

"Güvercin Otel"de kalan binlerce güvercin klimalı ortamda serinliyor

Diyarbakır'da otomobil fiyatına olan güvercinlere sıcak havada sınırsız hizmet

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 100 odalı Güvercin Oteli'nde kalan binlerce güvercin, açılan klima ve günde bir kere leğene doldurulan suya girerek serinliyor.

Güvercin besiciliğinin önemli bir yer tuttuğu Diyarbakır'da, şartlar değişse de güvercin sevgisi ve onlara hizmette sınır bitmiyor.

Merkez Bağlar ilçesinde 2014 yıllında açılan "Güvercin Otel", çifti 10 bin liradan 500 bin liraya kadar çıkan binlerce güvercine ev sahipliği yapıyor.

"Ciğeri", "Kekme Yusufi", "Atlas", "Külrenk", "Zeytuni", "Narinci", "Bozak", "Kekme Atlas" ve "Gökela" gibi Diyarbakır'a özgü 21 güvercin türü bulunuyor. Bu türler gibi binlerce güvercine hizmette en iyi şekilde yapılmaya çalışılıyor.

'Eyyam-ı Bahur' sıcakları yurdun birçok bölgesini etkisi altına alırken Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin altını görmüyor. Buradaki güvercinler bu sıcaklardan bunalmaması içinse ise işletmeci Mehmet Batmaz, sabah 08.00'den akşam 12.00'ye kadar klima açarken, gün içinde de bir sefere mahsus leğen bırakıp içini su doldurarak serinlemelerini sağlıyor.

15 yıldır Güvercin Oteli işlettiğini belirten Batmaz, her yıl ellerinden geldikçe kışın ısıtma, yazın klima ile güvercinlerin serinlemeleri için her şeyi yaptıklarını söyledi.

"En az 100'e yakın müşterimiz var. Hepsinin odaları, daireleri var"

Buradaki güvercinler dünyanın en güzel güvercinleri, en güzel ırklarını seçip getirip burada ürettiklerini ifade eden Batmaz, şunları söyledi:

"Onların bakımları, yemleri, ilaçları, veterineri olsun ve şu an gördüğünüz gibi havuz bile yapıyoruz. Kuşlar yüzsünler diye. 45-50 derece sıcaklıkta güvercinler bunalıma girmesinler, sıcaktan çatlamasınlar diye elimizden geldikçe klima olsun her türlü onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada en az 100'e yakın müşterimiz var. Hepsinin odaları, daireleri var. Bu odalarda 10 bine yakın güvercin var. 10 bin güvercin bu sıcaklıkta en güzel şekilde yaşayabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Güvercinleri her gün yıkadıklarını belirten Batmaz, "Her gün günde bir sefer öğlen vakti, sıcaklığın en yüksek seviyeye geldiği vakitte burada yıkıyoruz. Havuz şeklinde su doldurup en güzel şekilde serinletiyoruz. Klimamızda var. Klima ise gündüz 08.00'de açılır akşam 12.00'ye kadar. Hem klima altında, hem de günde bir sefer yıkanmalarından dolayı hayvanlar serinliyorlar" diye konuştu.

Güvercin Oteli'ndeki güvercinler safkan olduğunu aktaran Batmaz, "Safkan güvercinlerde sıradan fiyatlar değil. Çiftleri 10 bin, 20 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bine kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.