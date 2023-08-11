Diyarbakır'da Görme Engellilere Van ve Ağrı Gezisi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ve Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle 42 görme engelli vatandaş Van ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geziye gönderildi. Belediye ve Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin desteğiyle görme engelli 42 vatandaş, Van ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini gezmek üzere yola çıktı. Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş, kendilerine bu imkanı ve şimdiye kadar verilen destekler için Kaymakam Beşikci'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ve Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle 42 görme engelli vatandaş Van ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geziye gönderildi.

Belediye ve Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin desteğiyle görme engelli 42 vatandaş, Van ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini gezmek üzere yola çıktı.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş, kendilerine bu imkanı ve şimdiye kadar verilen destekler için Kaymakam Beşikci'ye teşekkür ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR