Diyarbakır'da gece çıkan örtü yangını 7 saattir devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gece saatlerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde tekrar alevlendi.

Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Ergani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma personeli sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın etkili olmasından ötürü tekrar çıktı.

Öte yandan dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanına yaklaştı

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, "Ergani Değirmendere Mahallesi'nde mera alanında dün gece yangın çıkmıştır. Ekiplerimiz yangını kontrol etmiş olup, soğutmasını yapmıştır. Sabah saatlerinde tekrardan yangın çıkmıştır. Ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir" dedi.