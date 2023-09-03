Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen 19 yaşındaki Seyit Kaçmaz'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne düşen Seyit Kaçmaz için yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaçmaz'ın cansız bedeni itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri tarafından bulundu.

Ceset, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.