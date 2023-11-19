Diyarbakır'da dereler taştı, ahır ve saman depolarını su bastı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak sonrası ahır ve saman depolarını su bastı. Tahliye için AFAD, DÜAK ve Jandarma ekipleri seferber oldu.
Diyarbakır'da dereler taştı, ahır ve saman depolarını su bastı
Diyarbakır'da köylülerin imdadına AFAD, DÜAK ve Jandarma ekipleri yetişti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sağanak sonrası ahır ve saman depolarını su bastı. Tahliye için AFAD, DÜAK ve Jandarma ekipleri seferber oldu.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Alibeyköy mahallesinde köyde derenin taşması sonucu muhtar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağanağın getirdiği taşkın sonrası ahır ve saman depolarını su bastı. 3 küçükbaş hayvan, çok sayıda tavuk ve saman yığını suya kapıldı. Çalışmalar sonucu tahliyeler yapıldı. Jandarma ekipleri yolu kapatarak kontrolü sağladı.