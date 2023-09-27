Diyarbakır'da deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasar gören 5 bin 442 binadan 3 bin 325'inin yıkımı gerçekleşti. Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli kontrolör inşaat mühendisi Bünyamin Erten, diğer mühendis arkadaşlarıyla beraber firmaların gerçekleştirdiği yıkımların kontrolünü yaptıklarını belirterek, 'Şuanda sorumlu olduğum 732 binadan 140'ının yıkımını gerçekleştirdik. Binayı yıkarken bazen yıkım esnasında operatörümüzün makasının bina altında kalabilme ihtimalinden kaynaklı herhangi bir bom patlaması ya da hortum patlamasından kaynaklı yıkımımız biraz uzayabiliyor. Günde bir binayı yıkmaya çalışıyoruz' dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 5 bin 442 bina ağır hasar gördü. Bugüne kadar 3 bin 325 binanın yıkım işlemleri tamamlanırken, ağır hasar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, 5 yüklenici firmanın 8 etaptan oluşan planıyla sürüyor. Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda (YİKOB) kontrol mühendisi Bünyamin Erten, 'Diyarbakır'daki yıkımların kontrol mühendisiyiz. Şuan sorumlu olduğum 732 binamız var. Bu binaların 140 tanesi yıkıldı. Elimizden geldiği kadar günde bir binayı yıkmaya çalışıyoruz. Binayı yıkarken bazen yıkım esnasında operatörümüzün makasının bina altında kalabilme ihtimalinden kaynaklı herhangi bir bom patlaması ya da hortum patlamasından kaynaklı yıkımımız biraz uzayabiliyor. Yıkım esnasında da çıkan asbest tozları kanserojen madde olduğu için onlara dikkat ediyoruz. Baret ve yeleklerimiz olsun, yıkım alanımız olsun, bunları dikkatli ve disiplinli bir şekilde koordine ediyoruz. Diyarbakır'da yıkım firması olarak 5 firma var' dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ YIKIM ALANINDAN UZAK DURSUN'

Yıkım sırasında vatandaşların alandan uzak durmaları gerektiğini belirten Erten, iş güvenliğinin çok önemli olduğunu ifade ederek, 'Yıkım alanında şeritlerimizi çekiyoruz ve yıkım alanımızda her işçimizin baret ve yeleklerine dikkat ediyoruz. Yıkım alanındaki en önemli şey iş güvenliği. Bu iş güvenliğine de başta halkımız, çevremizin de dikkat etmesini istiyoruz. Buna nasıl dikkat edebilir Çıkan asbest tozu kanserojen bir madde olduğu için bu alandan uzak durması lazım ve bina yıkım esnasında herhangi bir düşen moloz parçasının herhangi bir vatandaşımıza gelmemesi için zaten şeritlerimizi çektikten sonra uzak durmaları gerektiğini söylüyoruz. Tüm işimiz tamamen iş güvenliği olarak yürütüyoruz' diye konuştu.(DHA)