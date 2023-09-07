Diyarbakır'da Demir Elektrik Direği Yüklü TIR Alev Aldı

DİYARBAKIR'da demir elektrik direği yüklü TIR, kupa kısmından alev alarak yandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır-Lice kara yolunda bugün öğle saatlerinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen demir elektrik direği yüklü TIR, seyir halindeyken, bilinmeyen bir nedenle kupa kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen TIR kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.