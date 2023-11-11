Diyarbakır'da çökme riski olan binalar kontrollü yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören ve çökme riski olan 2 bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, 6 Şubat'taki depremde ağır hasar gören ve çökme riski olduğu için yakınında bulunan Cebeli Nur Camii'nin 7 ay kapanmasına neden olan ağır hasarlı 2 bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Kayapınar ilçesinin 58 bin nüfuslu Medya Mahallesi'ndeki Cebeli Nur Camii'nin, çevresindeki 3 binadan 2'si ağır, biri de orta hasar aldı. Binalar tehlike yarattığı için mart ayında ibadete kapatılan caminin kapısına, 'Camimizin etrafında bulunan binaların ağır hasarlı olması nedeniyle, tedbir amaçlı kapatılmıştır' uyarısı yazıldı. Mahalleli de binaların bir an önce yıkılıp, caminin tekrar ibadete açılmasını istedi.Yıkım kararı verilen ağır hasarlı 2 binada, kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmada binalar, yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)