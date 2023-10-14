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Diyarbakır'da çocuklar yazın sonunu havuzda kutladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele havuzunda yaz boyunca yüzen çocuklar, havanın soğumasıyla birlikte bu yılki eğlencelerine veda etti. Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele süs havuzu, bu sene kentte havaların yaklaşık 50 dereceyi görmesiyle çocukların uğrak mekanı oldu. Yaz mevsimi boyunca havuzun tehlikeli ve yasak olmasına rağmen keyifli günler geçiren kentteki çocuklar, havaların soğumasıyla okullara yöneldi. Çocuklar, tekrar havuza girmek için gelecek yazı bekleyecek.