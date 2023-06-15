Diyarbakır'da çocuklar tehlikeli havuza giriyor

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çocuklar, Anzele Parkı'nda tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinliyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar, merkez Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nın süs havuzuna girdi. Tehlikeli olmasına rağmen suya giren çocuklar, havuza balıklama atlayış yaptı. Anzele suyuna girdiğini belirten Ozan Geçen, "Diyarbakır'da hava sıcaklıkları yükseldi ama diğer illerde havalar yağmurlu. Havalar sıcak olduğu için giriyoruz suya. Havalar sıcak olduğu için biz de Anzele suyuna geliyoruz" dedi.

Anne ve babasının gözetiminde suya girdiğini belirten Muhammet Celil Eken, "Havaların çok sıcak olmasıyla birlikte anne ve babamla gelip Anzele suyuna girip serinliyorum. Bazen de anne babamız gelmiyor, tek gelip yüzüyoruz burada" diye konuştu. - DİYARBAKIR